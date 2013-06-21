中国债市：IRS回落短端尤为明显，资金面略转暖下周尚仍不明朗

路透北京6月21日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五有所回落，短端尤为明显；交易人士表示，IRS前期已经积累了较大涨幅，今日资金面略露转暖迹象，带动曲线下行。

对于后市能否延续这一回落态势，交易员普遍认为，还需观察资金面届时的情况。不过他们提到，下周将为年中前最后一周，若央行不出手援助，流动性难有改观。

“资金感觉松了一点，(回购)利率低了一点，不过也没低到哪里去，IRS之前上的太快了，今天整个curve(曲线)下来一点，长端大概5个bp(基点)上下，短的多一些15、16个bp。”上海一外资银行交易员称。

在上日中国银行间资金资市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高后，周五流动性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落。

北京一商业银行交易员指出，有传言称央行窗口指导部分银行投放资金，不过这都没有得到官方最终证实，市场对于7月上旬前的资金预期还是比较谨慎的，IRS的走势也还要看下周的资金情况。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.5900/5.7000 4.3150/4.3950 3.9600/4.0500 3.9410/4.0310 3.9475/4.1975

上日 6.7025/6.7975 4.9388/5.0063 4.2738/4.3513 4.2800/4.3575 4.2590/4.4710

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变化 -1.1125/-1.0975 -0.6238/-0.6113 -0.3138/-0.3013 -0.3390/-0.3265 -0.3115/-0.2735

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。