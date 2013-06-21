中国债市：IRS回落短端尤为明显，资金面略转暖下周尚仍不明朗

日本股市：日经指数跌1.4%，因特朗普医保议案受挫推动日圆大涨
美元兑避险日圆跌至去年11月以来最低水平；美国总统特朗普的医改议案在国会受挫，引发了外界对其经济刺激承诺可能遭遇相似政治障碍的担忧。
路透北京6月21日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五有所回落，短端尤为明显；交易人士表示，IRS前期已经积累了较大涨幅，今日资金面略露转暖迹象，带动曲线下行。
对于后市能否延续这一回落态势，交易员普遍认为，还需观察资金面届时的情况。不过他们提到，下周将为年中前最后一周，若央行不出手援助，流动性难有改观。
“资金感觉松了一点，(回购)利率低了一点，不过也没低到哪里去，IRS之前上的太快了，今天整个curve(曲线)下来一点，长端大概5个bp(基点)上下，短的多一些15、16个bp。”上海一外资银行交易员称。
在上日中国银行间资金资市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高后，周五流动性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落。
北京一商业银行交易员指出，有传言称央行窗口指导部分银行投放资金，不过这都没有得到官方最终证实，市场对于7月上旬前的资金预期还是比较谨慎的，IRS的走势也还要看下周的资金情况。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.5900/5.7000 4.3150/4.3950 3.9600/4.0500 3.9410/4.0310 3.9475/4.1975
上日 6.7025/6.7975 4.9388/5.0063 4.2738/4.3513 4.2800/4.3575 4.2590/4.4710
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变化 -1.1125/-1.0975 -0.6238/-0.6113 -0.3138/-0.3013 -0.3390/-0.3265 -0.3115/-0.2735
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,392.81亿元，较4月的2,385.99亿元微增。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
美元兑避险日圆跌至去年11月以来最低水平；美国总统特朗普的医改议案在国会受挫，引发了外界对其经济刺激承诺可能遭遇相似政治障碍的担忧。
路透台北3月27日 - 台湾股市周一跟随国际股市收跌。分析师表示， 随美国等全球股市走跌，加上本周将公布年报及清明节连假将至，今天市 场观望气氛转浓，短线大盘料将呈高档横向整理走势。 台湾加权股价指数 收跌0.26%,至9,876.77点；今日成交初值< .TTOV.TW>为861.77亿台币，上交易日修正后为892.95亿。 〞涨多是重大因子，市场担心大盘随时会有拉回到压力，大家对万点 还是有些担忧。〞日盛投顾分析师钟国忠说。 兆丰国际投顾一不愿具名分析师指出，因美国总统特朗普医疗改革在 国会遭挫，市场忧接下来他将提出的税改等是否在国会亦受阻挠，因而冲 击美股走势，今天台股等亚洲股市亦跟着收低。 美国总统特朗普上周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫 败，共和党领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承 诺的重要组成部分。 分析师预估，明日台股的交易区间在9,800-9900点间。 本地时间13:
路透上海3月27日 - 中国两家全国性银行--招商银行和邮储银行上周末均刊登公告称，拟分别发行至多350亿元人民币和500亿元优先股，募资全部用于补充一级资本。