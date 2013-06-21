《中国信用市场综述》流动性处于黎明前的黑暗，机构对入市仍心存谨慎

作者 徐永

路透上海6月21日 - 中国银行间本周流动性进入恐慌高峰期，在半年末效应和去杠杆压力下，流动性结构性紧张急速加剧，虽然央行公开市场6月份以来已实际三周净投放共2,800亿元人民币，但同时仍坚持央票操作，令市场流动性预期空前悲观，哀声遍野。

在社会信用投放过快扩张的情况下，央行实施中性偏紧的货币政策合情合理，不过经历本周“黑色星期四”后，最坏的的时刻似乎仍未到来，因票据和理财等业务的监管，将深刻影响银行的表内存款扩张能力，银行能否度过这个半年末的指标考核将备受关注。

而市场人士疑惑的是，央行的底线到底在哪里？此番政策坚守的效果是否达成如何衡量，央行最终会不会施以援手？机构则对何时入市仍心存谨慎。

“量化央行的底线确实比较难，但央行目的是控制全社会信用过度扩张，且看得到底牌，只有M2等指标降下来了，流动性才可能好转吧。”华东一家券商资深债券分析师表示。

本周1月期超AAA中短期票据中债收益率 一周上涨超过300个BP,不少收益率成交价超过两位数，银行间隔夜回购利率最高达到30%。

而银行间资金市场周四早盘主要回购利率创下新高后，尾盘时段略有好转，因有传闻称央行给予了定向扶助，然也不能排除在途资金落定后，部分机构拆出资金意愿增强的可能性。

**央行变心还是狠心？**

在这轮流动性危机中,市场人士的疑惑之一是,央行的货币政策是否发生了转向,“央妈变成了央爹”“央行出现了政策失误”等感性言论四处可见。

不过，从多数受访人士的观点来看，形象而言，央行并未“变心”而是变得更加“狠心”。

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松就指出，银行间市场利率大幅波动并不意味着宏观政策基调的趋势性转向。

“换个角度说，从目前的趋势看，宏观金融政策操作开始逐步从应对短期经济金融频繁波动的脉冲式政策操作中逐步淡出，稳健的货币政策基调并没有变化，只是不再因为短期的经济回落而盲目匆忙扩张货币，也不会因短期市场波动而大幅收缩。”他在个人微博上表示。

力撑这种观点的有诸多原因，以被推到前台的银行同业业务而言，虽然银行资金期限错配进行买入返售业务，会提高该机构的同业杠杆，增加流动性压力，但对整体而言，资产负债是匹配的，单个机构此时同业去杠杆，不会影响整体市场的流动性。

即市场人士谈及较多的，目前所谓的流动性危机是结构性紧张，并未在总量上出现不可控的局面，这和国务院总理李克强近期激活货币信贷存量支持实体经济发展的言论亦不谋而合。

“流动性不是不够，而是不够均匀，所以央妈并没有变心，只是收拾（银行）起来比较狠心。”有交易员人士调侃道。

另外一个因素则是，央行6月份以来在公开市场已持续三周净投放了2，800亿资金，另一层意思是，在不考虑公开市场因素情况下，流动性管理水平高的商业银行理应合理预期到目前这些导致流动性趋紧的因素，并提前做好应对。

“此前央行是有求必应，今年年初的SLO也给了市场无限想象，总想着央行会兜底，但央行应该是想给市场一个教训，银行要做好自身流动性管理。”受访交易员表示。

**下周可能更糟？**

不过，不乐观的是，流动性似乎还不是最坏的时候。

从以往做法来看，银行关键时点应付存贷比有两大利器，一是票据业务，一是表外理财兑付回表。

但从今年的监管来看，这两种路径都受到了阻碍，在不考虑其他监管套利手段的情况下，银行间的存款争夺战料将更加激烈。

不过，相对利好的消息是，这次大型银行普遍已提前做出相关准备，比如推动近期市场利率一路走高的因素之一，是大型银行普遍提高了超储率指标，不仅不出钱，还纷纷从市场拆入资金，这将能提高应对不测情况的能力。

“我们现在兑付的压力非常大，基本上是抱着多点点钱，情愿留着也不去折腾的心态。”一家大型银行理财人士介绍。

另据路透统计，下周央行公开市场仅有250亿元正回购到期资金回流银行间市场，同期无央票到期。

值得玩味的是，虽然市场哭声狼藉，但也有部分机构已在盘算着是否到了抄底买入的时机。

中投证券近日就发布报告表示，10年期国债收益率若在3.7%以上，10年金融债收益率若在4.5%上，将是比较好的买入时机。

当然也有机构表示了谨慎，有交易员就表示，理论上此时如果有投资户或者交易户进场，很容易就能锁定收益率，但目前市场选择十分趋同，而且风险较大。