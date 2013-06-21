东京汇市：美元指数脱离两周高位，但料保持坚挺基调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3242 1.3218 +0.18 +0.36 1.3194 美元/日圆 97.75 97.27 +0.49 +12.69 86.74 欧元/日圆 129.45 128.57 +0.68 +13.10 114.46 美元/瑞郎 0.9267 0.9269 -0.02 +1.22 0.9155 英镑/美元 1.5511 1.5508 +0.02 -4.55 1.6251 美元/加元 1.0369 1.0388 -0.18 +4.52 0.9921 澳元/美元 0.9238 0.9196 +0.46 -11.11 1.0393 新西兰元/美元 0.7782 0.7755 +0.35 -6.05 0.8283 澳元/日圆 90.300 89.450 +0.95 +0.19 90.130 新西兰元/日圆 76.080 75.440 +0.85 -45.97 140.820 英镑/日圆 151.66 150.85 +0.54 +7.70 140.82 澳元/新西兰元 1.1863 1.1849 +0.12 -5.40 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦 以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。