中国新债: 招银金融租赁下周三发行20亿元固息金融债,期限分三年及五年

路透上海6月21日 - 中国招银金融租赁有限公司周五公告称，将于下周三(26日)在银行间市场招标发行20亿元人民币固息金融债，期限分三年及五年，所募资金主要用于补充公司中长期资金。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为招银金融租赁有限公司2013年第一期金融债券，三年期及五年期品种各计划发行规模为10亿元。

上述债券按年计息，缴款日和起息日同为6月27日；由交通银行 和招商银行 联席承销，联合资信评估有限公司对债项评级为AAA。

本期债券属于金融租赁公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于金融租赁公司未设定财产担保的一般负债，先于金融租赁公司股权资本清偿的金融债券。(完)

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