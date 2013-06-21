中国新债: 招银金融租赁下周三发行20亿元固息金融债,期限分三年及五年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透上海6月21日 - 中国招银金融租赁有限公司周五公告称，将于下周三(26日)在银行间市场招标发行20亿元人民币固息金融债，期限分三年及五年，所募资金主要用于补充公司中长期资金。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为招银金融租赁有限公司2013年第一期金融债券，三年期及五年期品种各计划发行规模为10亿元。
上述债券按年计息，缴款日和起息日同为6月27日；由交通银行 和招商银行 联席承销，联合资信评估有限公司对债项评级为AAA。
本期债券属于金融租赁公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于金融租赁公司未设定财产担保的一般负债，先于金融租赁公司股权资本清偿的金融债券。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。