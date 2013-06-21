表格: 中国5月成品油进出口数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透北京6月21日 - 以下是中国海关总署公布的5月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 4,000,000 15.2 755.18 18,320,000 6 汽油 12 -82.14 6,605.33 60 -41.54 石脑油 267,208 48.63 877.64 1,434,952 10.31 航空煤油 385,201 -16.64 939.45 2,277,277 12.11 其他煤油 62,057 172.59 1,180.04 280,692 49.34 轻柴油 50,129 -74.48 879.13 238,028 -51.03 燃料油 2,828,527 19.76 644.58 12,511,876 3.73 5-7号燃料油 2,700,833 25.24 645.19 11,917,713 7.5 液化石油气(LPG) 361,099 4.94 832.06 1,038,849 11.62 石油焦 723,374 32.85 118.8 4,019,007 18.72 润滑油 247,270 9.19 1,308.27 1,140,920 2.84 沥青 290,142 74.52 643.57 1,334,423 96.57 出口 成品油 2,750,000 32.3 834.65 12,700,000 29.8 汽油 415,710 212.99 1,012.02 2,039,058 59.24 石脑油 86,209 277.24 976.44 294,776 112.26 航空煤油 675,812 11.02 1,021.3 3,680,658 22.77 其他煤油 14 -73.58 1,602.71 62 -61.45 轻柴油 227,133 26.89 995.79 1,617,457 241.04 燃料油 1,321,712 18.51 633.8 4,999,748 4.38 5-7号燃料油 1,172,797 20.12 637.78 4,389,813 4.03 液化石油气(LPG) 128,392 -19.58 919.66 519,339 -1.55 石油焦 264,599 -6.57 276.38 936,282 -0.35 润滑油 20,558 12.72 1,684.5 69,617 -34.61 沥青 20,797 93.81 896 56,291 37.73 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。