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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国5月成品油进出口数据

路透北京6月21日 - 以下是中国海关总署公布的5月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                5月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     4,000,000         15.2        755.18       18,320,000            6
 汽油                              12       -82.14      6,605.33               60       -41.54
 石脑油                       267,208        48.63        877.64        1,434,952        10.31
 航空煤油                     385,201       -16.64        939.45        2,277,277        12.11
 其他煤油                      62,057       172.59      1,180.04          280,692        49.34
 轻柴油                        50,129       -74.48        879.13          238,028       -51.03
 燃料油                     2,828,527        19.76        644.58       12,511,876         3.73
 5-7号燃料油                2,700,833        25.24        645.19       11,917,713          7.5
 液化石油气(LPG)              361,099         4.94        832.06        1,038,849        11.62
 石油焦                       723,374        32.85         118.8        4,019,007        18.72
 润滑油                       247,270         9.19      1,308.27        1,140,920         2.84
 沥青                         290,142        74.52        643.57        1,334,423        96.57

 出口
 成品油                     2,750,000         32.3        834.65       12,700,000         29.8
 汽油                         415,710       212.99      1,012.02        2,039,058        59.24
 石脑油                        86,209       277.24        976.44          294,776       112.26
 航空煤油                     675,812        11.02       1,021.3        3,680,658        22.77
 其他煤油                          14       -73.58      1,602.71               62       -61.45
 轻柴油                       227,133        26.89        995.79        1,617,457       241.04
 燃料油                     1,321,712        18.51         633.8        4,999,748         4.38
 5-7号燃料油                1,172,797        20.12        637.78        4,389,813         4.03
 液化石油气(LPG)              128,392       -19.58        919.66          519,339        -1.55
 石油焦                       264,599        -6.57        276.38          936,282        -0.35
 润滑油                        20,558        12.72       1,684.5           69,617       -34.61
 沥青                          20,797        93.81           896           56,291        37.73

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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