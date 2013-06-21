欧元债市：德国公债盘初持稳，上日曾因美联储准备缩减刺激计划而大幅走低

路透伦敦6月21日 - 德国公债周五变动不大，在上日创下3月迄今最大单日跌幅之后暂歇。当时德债因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激计划的预期而下挫。

美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，这引发了金融市场的全面下跌。

“波动非常剧烈，有大量的仓位调整，因此或许在周末前，事态能够有所缓和。”KBC策略师Piet Lammens说。

德债期货 下跌11个跳动点，报142.02，上日曾大幅下挫超过100个跳动点。(完)

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