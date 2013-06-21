欧元债市：德国公债盘初持稳，上日曾因美联储准备缩减刺激计划而大幅走低

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月21日 - 德国公债周五变动不大，在上日创下3月迄今最大单日跌幅之后暂歇。当时德债因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激计划的预期而下挫。
美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划，这引发了金融市场的全面下跌。
“波动非常剧烈，有大量的仓位调整，因此或许在周末前，事态能够有所缓和。”KBC策略师Piet Lammens说。
德债期货 下跌11个跳动点，报142.02，上日曾大幅下挫超过100个跳动点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。