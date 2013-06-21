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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:40 BJT

东京美债：公债持稳，中国货币市场利率回落支撑债市人气

“中国的资金紧俏状况与美联储并无直接关联，似乎是因为中国政府试图管控国内信贷，但这吓坏了一些投资者，”一日本信托银行的固定收益经理称。

他补充道，“本周很多人在美联储会议结束后都感到紧张不安。”

美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。

30年期公债收益率 报3.524%，低于纽约盘触及的3.548%，此为2011年9月以来最高。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/王翔琼; 审校 王兴亚/石冠兰)

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