东京美债：公债持稳，中国货币市场利率回落支撑债市人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“中国的资金紧俏状况与美联储并无直接关联，似乎是因为中国政府试图管控国内信贷，但这吓坏了一些投资者，”一日本信托银行的固定收益经理称。
他补充道，“本周很多人在美联储会议结束后都感到紧张不安。”
美联储主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。
30年期公债收益率 报3.524%，低于纽约盘触及的3.548%，此为2011年9月以来最高。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/王翔琼; 审校 王兴亚/石冠兰)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。