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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:32 BJT

表格: 中国5月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（
单位均为吨）：
                              --------5月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 天然气                     1,352,125        18.66          9.07        7,081,672        30.04
  原产地: 
    卡塔尔                    409,078        27.56         18.77        2,953,732        67.04
   印度尼西亚                364,003        99.42          3.87        1,030,045         6.21
   澳大利亚                  325,803         0.64          3.54        1,492,813          4.6
   马来西亚                  253,241         1.45          7.98        1,093,541        52.97
   尼日利亚                        -            -             -          123,422            -
   也门共和国                      -            -             -          198,878       -25.74
   埃及                            -            -             -          121,585            -
   赤道几内亚                      -            -             -           67,657            -

 按进口港分: 
 天然气                     1,352,125        18.66          9.07        7,081,672        30.04
  海关: 
 福州海关                     453,786       148.61          6.77        1,209,775        16.89
深圳海关                     418,187       -12.81          6.89        2,094,372        -5.28
上海海关                     253,241         1.45          7.98        1,093,541        42.78
大连海关                     113,628        -0.12         18.75          836,661           82
南京海关                     113,283         -0.6         19.01        1,651,561        69.55
宁波海关                           -            -             -          195,762            -

 管道天然气                 1,575,654        34.89          8.79        7,789,930        30.13
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,364,203        16.79          8.77        7,235,732        20.88
   乌兹别克斯坦              211,451            -          8.89          554,198            -


 出口
 天然气                             -            -             -                -            -
  目的地:
 

  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）

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