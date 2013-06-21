表格: 中国5月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（ 单位均为吨）： --------5月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,352,125 18.66 9.07 7,081,672 30.04 原产地: 卡塔尔 409,078 27.56 18.77 2,953,732 67.04 印度尼西亚 364,003 99.42 3.87 1,030,045 6.21 澳大利亚 325,803 0.64 3.54 1,492,813 4.6 马来西亚 253,241 1.45 7.98 1,093,541 52.97 尼日利亚 - - - 123,422 - 也门共和国 - - - 198,878 -25.74 埃及 - - - 121,585 - 赤道几内亚 - - - 67,657 - 按进口港分: 天然气 1,352,125 18.66 9.07 7,081,672 30.04 海关: 福州海关 453,786 148.61 6.77 1,209,775 16.89 深圳海关 418,187 -12.81 6.89 2,094,372 -5.28 上海海关 253,241 1.45 7.98 1,093,541 42.78 大连海关 113,628 -0.12 18.75 836,661 82 南京海关 113,283 -0.6 19.01 1,651,561 69.55 宁波海关 - - - 195,762 - 管道天然气 1,575,654 34.89 8.79 7,789,930 30.13 原产地: 土库曼斯坦 1,364,203 16.79 8.77 7,235,732 20.88 乌兹别克斯坦 211,451 - 8.89 554,198 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。