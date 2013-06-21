澳洲股市：收低0.4%，市场仍担心美联储政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透悉尼6月21日 - 澳洲股市周五下跌0.4%，围绕美联储计划今年稍后开始缩减刺激措施的担忧持续不散，但澳股缩小早前跌幅，因澳元下跌，支撑业务依赖美国市场的公司股价。
银行股领跌大盘，澳洲联邦银行(CBA) 下滑0.3%，Westpac Banking Corp 跌1.6%。澳洲国民银行 跌0.8%。
据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 跌19.6点，至4,738.8点，日低在4,683.3点。该股指本周跌去1.1%。(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。