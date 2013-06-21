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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:36 BJT

澳洲股市：收低0.4%，市场仍担心美联储政策

路透悉尼6月21日 - 澳洲股市周五下跌0.4%，围绕美联储计划今年稍后开始缩减刺激措施的担忧持续不散，但澳股缩小早前跌幅，因澳元下跌，支撑业务依赖美国市场的公司股价。

银行股领跌大盘，澳洲联邦银行(CBA) 下滑0.3%，Westpac Banking Corp 跌1.6%。澳洲国民银行 跌0.8%。

据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 跌19.6点，至4,738.8点，日低在4,683.3点。该股指本周跌去1.1%。(完)

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