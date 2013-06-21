表格: 中国5月乙醇进出口分项数据一览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 33 0.03 5,851.36 111 -75.64 原产地 日本 15 -49.4 3,100.13 66 -20.77 英国 7 145,220 11,725.14 15 304.19 美国 7 238.6 4,246.14 12 -23.59 德国 3 984.36 8,800 11 95.88 西班牙 1 657.33 5,375 2 984.77 荷兰 1 -58.53 1,535 4 25.78 以色列 - - - 1 -98.37 出口: 乙醇 2,467 7.62 934.18 18,576 -4.87 目的地 朝鲜 1,310 -17.98 902.82 9,429 3.5 台湾 771 50.08 872.55 3,161 -23.15 日本 210 106,410.15 1,015.15 1,532 -72.27 印度 108 30.3 1,530.53 398 7.42 澳门 61 6.1 871.08 280 1.13 香港 6 -38.89 1,544.33 23 -28.01 越南 1 - 3,070 7 229.76 缅甸 1 - 5,235 1 - 巴布亚新几内亚 - -100 - 96 50 菲律宾 - - - 3,649 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。