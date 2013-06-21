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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:40 BJT

表格: 中国5月乙醇进出口分项数据一览

路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                5月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              33         0.03      5,851.36              111       -75.64
   原产地
   日本                           15        -49.4      3,100.13               66       -20.77
   英国                            7      145,220     11,725.14               15       304.19
   美国                            7        238.6      4,246.14               12       -23.59
   德国                            3       984.36         8,800               11        95.88
   西班牙                          1       657.33         5,375                2       984.77
   荷兰                            1       -58.53         1,535                4        25.78
   以色列                          -            -             -                1       -98.37


  出口:                                                               
乙醇                           2,467         7.62        934.18           18,576        -4.87
   目的地
   朝鲜                        1,310       -17.98        902.82            9,429          3.5
   台湾                          771        50.08        872.55            3,161       -23.15
   日本                          210   106,410.15      1,015.15            1,532       -72.27
   印度                          108         30.3      1,530.53              398         7.42
   澳门                           61          6.1        871.08              280         1.13
   香港                            6       -38.89      1,544.33               23       -28.01
   越南                            1            -         3,070                7       229.76
   缅甸                            1            -         5,235                1            -
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -               96           50
   菲律宾                          -            -             -            3,649            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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