表格: 中国5月铀进出口分项数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千 克） 5月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 1,163,312,000 - 0.11 7,083,783,000 258.08 原产地: 哈萨克斯坦 665,104,000 - 0.11 5,688,369,000 329.81 纳米比亚 393,121,000 - 0.12 393,121,000 - 乌兹别克斯坦 105,087,000 - 0.12 1,002,292,000 245.61 U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - -100 - 124,007,000 -18.6 原产地: 美国 - - - 96,227,000 - 俄罗斯联邦 - -100 - 27,780,000 -78.35 5月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - - - - - 目的地: 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。