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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:52 BJT

表格: 中国5月铀进出口分项数据

路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千
克）

                                5月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 进口:
天然铀及其化合物等     1,163,312,000            -          0.11    7,083,783,000       258.08
   原产地:
   哈萨克斯坦            665,104,000            -          0.11    5,688,369,000       329.81
   纳米比亚              393,121,000            -          0.12      393,121,000            -
   乌兹别克斯坦          105,087,000            -          0.12    1,002,292,000       245.61

U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -         -100             -      124,007,000        -18.6
   原产地:
   美国                            -            -             -       96,227,000            -
   俄罗斯联邦                      -         -100             -       27,780,000       -78.35

 
                                5月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 出口:
U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -            -             -                -            -
   目的地:


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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