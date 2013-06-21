表格: 中国5月铀进出口分项数据

路透北京6月21日 - 以下是中国海关公布的5月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千 克） 5月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 1,163,312,000 - 0.11 7,083,783,000 258.08 原产地: 哈萨克斯坦 665,104,000 - 0.11 5,688,369,000 329.81 纳米比亚 393,121,000 - 0.12 393,121,000 - 乌兹别克斯坦 105,087,000 - 0.12 1,002,292,000 245.61 U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - -100 - 124,007,000 -18.6 原产地: 美国 - - - 96,227,000 - 俄罗斯联邦 - -100 - 27,780,000 -78.35 5月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 - - - - - 目的地: 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.