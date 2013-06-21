表格：外资及陆资在台股卖超172.49亿台币，连八个交易日卖超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透台北6月21日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超172.49亿台币，连续八个交易日卖超金额累计达683.27亿；上日修正后为卖超93.60亿。
三大法人今日合计卖超187.67亿台币，上交易日修正后为卖超107.21亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
6/21 -172.49 -2.03 -13.15 -187.67
6/20 -93.60r -9.87 -3.74r -107.21r
6/19 -49.80 +3.03 -0.13r -46.63r
6/18 -47.85r +4.80r -0.44r -43.49r
6/17 -57.09r +5.96 +2.01r -49.11r
6/14 -48.54 -22.61 -2.96r -74.10r
6/13 -171.19 -18.39 -8.19r -197.78r
6/11 -42.72 +0.95 -5.31r -47.09r
6/10 +5.94 +5.76r -2.90r +8.80r
6/7 -52.75r -17.67 -5.34r -75.75r
6/6 -102.47r -13.32r -14.24r -130.03r
6/5 -42.73 -2.36r -11.31r -56.40r
6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r
6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r
本月累计 -963.91 -79.67 -80.21 -1,123.78
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
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