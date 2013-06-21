更新版 1-台湾财政：第三季国库券发行量大增，市场解读今年不会升息

* 第三季国库券发行量大增，多发中长天期券

* 市场解读今年宽松环境难改，惟明年利率风险升温

* 30年公债发行量减少，难逆转债市偏空气氛 (新增财政部与市场人士说法)

路透台北6月21日 - 台湾第三季国库券发行量爆增，并多发行中长天期券种。资金调度人士周五认为，国库券发行量增加，显示连财政部也预期，央行今年内不会调高利率，在市场资金普遍宽松环境下，发行国库券的资金成本将优于借款。

也有业者指出，财政部7月增发182天期国库券，并将9月发行的91天期国库券改为273天期，是否暗示在美国端出缩减刺激举措计画后，明年利率上扬的风险升温，国库欲藉此锁住中长天期的资金成本，值得留意观察。

财政部周五公布，第三季将发行1,200亿台币国库券，较上季的450亿以及去年同期的650亿台币明显增加。惟根据财政部网站截至4月底的统计资料显示，7、8月国库券的到期量也有1,050亿台币。

国库券发行量大增，财政部国库署科长蔡淑龄表示， 〞相较于借款，现在发行国库券的利率比较低。〞

对此，一票券商资金调度人士称，国库在市场资金充裕的环境下，多发几期国库券，并将短天期变长天期，这对降低成本有所帮助。

他表示，今年以来，大多数的国库券都被外商银行标走，得标利率偏低。但后续是否会因美国QE(量化宽松)政策退场，导致过剩资金情势反转，机率也很低，因为就算热钱撤出，本地银行的资金还是相当宽裕。

另一公股银行资金调度人士则认为，多发国库券对外商银行去化资金具有正面效益，这也显示，今年利率变化的机率不大。

**长券发行量减少**

财政部同时也公布，第三季将发行1,300亿台币甲类公债，上季发行量为1,400亿，去年同期则是发行了1,250亿台币。值得留意的是，长天期公债30年券的预计发行量较上半年减少，由350亿台币降为300亿。

国库署副署长陈雪香指出，这主要是8月刚好有300亿台币的中长期借款到期，在举新还旧、不增加债务前提下的考量结果。

她并表示，若依据增额发行金额一向较原券相同或略少的惯例来看，今年30年公债的发行金额料将较去年的1,300亿台币减少，此将中止30年公债发行金额连续三年增加的趋势。

对于第三季长券发行额偏低，一票券商交易员认为，虽然筹码供应减少，但因目前债市气氛偏空，很难让利多题材发酵。

〞船过水无痕，不会有什么效果。〞他说。

根据债券商交易商统计，在寿险业等实质买盘希望增持长券的建议下，国库自2010年至2012年间，各发行了900亿、1,200亿以及1,300亿台币的30年公债。但今年5月受国际债市走势偏空影响，令30年增额券102/6R不足额发行，使得上半年长券的发行金额仅639.029亿台币。

财政部已释出2013年公债发行量将低于去年的6,650亿台币，约在6,000-6,500亿台币的讯息。

截至2013年5月底止，中央政府一年以上债务未偿余额5兆1,294亿台币，短期债务未偿余额2,300亿元。

第三季公债发行细节：

期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

102/7 2 300 7月16日 7月19日

102/8 20 300 7月23日 7月26日

102/9 30 300 7月30日 8月02日

102/10 10 400 9月14日 9月18日（完）

相关细节请点选(here) (记者 董永年; 审校)