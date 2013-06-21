中国央行：二季度银行家、企业家信心下降，经济感受“偏冷”者增加--调查

路透北京6月21日 - 中国经济持续疲弱，越来越多银行家和企业家都感受到经济“凉意”。中国央行周五发布最新调查显示，银行家和企业家信心指数均有所下降，宏观经济感受偏冷的受访者比例上升。

央行2013年第二季度银行家问卷调查报告、储户问卷调查报告和企业家问卷调查报告称，银行家宏观经济信心指数较上季下降8.1个百分点，企业家信心指数较上季下降4.2个百分点。

同时，银行家反映的贷款总体需求指数为72.5%，较上季下降4.9个百分点。而银行家货币政策感受指数（选择货币政策“适度”的银行家占比）为79.3%，较上季上升1.1个百分点。

具体数据显示，银行家宏观经济热度指数为35.1%,较上季下降5.1百分点。其中，61.5%的银行家认为宏观经济“正常”，较上季下降7.4 个百分点；34.1%的银行家认为“偏冷”，较上季提高8.8个百分点。而银行家宏观经济信心指数为64.1%，较上季下降8.1个百分点。

企业家对宏观经济的感受与银行家趋于一致。

企业家宏观经济热度指数为33.2%，较上季和去年同期分别下降2.4和4.1个百分点。其中，36.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，较上季上升4.5个百分点。而企业家信心指数为63.8%，较上季和去年同期分别下降4.2和3.7个百分点。

近期居民消费价格指数（CPI）走势低于预期，居民的物价感受略有好转，而就业感受回落。

居民物价满意指数为21.8%，比上季提高1.8个百分点，高于前两年的平均值。其中，59.1%的居民认为物价“高，难以接受”，比上季下降3个百分点。而居民未来物价预期指数为66.8%，与上季基本持平。66.7%的居民认为目前房价“高，难以接受”，比上季下降1.3个百分点。