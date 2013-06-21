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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 15:15 BJT

《汇市简讯》欧元交叉汇率获买气支撑，为投机客提供机会逢高减码欧元/美元

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* 美联储会议后，欧元多仓遭清洗出场；投机客手上可能剩下少量空仓

* 欧元/美元在整体趋势向上的格局内，处于修正/整固阶段

* 美联储政策调整应会吸引投机客倾向逢高减码

* 欧元交叉汇率的买气，可能会持续提供支撑的平衡力量

* 欧元/美元由1.3417到1.3161跌势的38.2%回档位在1.3259，50%回档位在1.3289，61.8%回档位在1.33195

* 在21日均线位置1.3170下方，有周四低点1.3162。100日均线十分重要，目前在1.3091(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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