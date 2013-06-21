《汇市简讯》欧元交叉汇率获买气支撑，为投机客提供机会逢高减码欧元/美元

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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* 美联储会议后，欧元多仓遭清洗出场；投机客手上可能剩下少量空仓
* 欧元/美元在整体趋势向上的格局内，处于修正/整固阶段
* 美联储政策调整应会吸引投机客倾向逢高减码
* 欧元交叉汇率的买气，可能会持续提供支撑的平衡力量
* 欧元/美元由1.3417到1.3161跌势的38.2%回档位在1.3259，50%回档位在1.3289，61.8%回档位在1.33195
* 在21日均线位置1.3170下方，有周四低点1.3162。100日均线十分重要，目前在1.3091(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。