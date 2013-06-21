欧洲汇市：瑞郎兑欧元下滑，但避险情绪限制跌幅

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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瑞士央行周四重申保卫欧元兑瑞郎不低于1.20瑞郎的汇率下限，表示瑞郎汇率依然过强，瑞士经济所面临的风险仍然很高。
0655GMT，瑞郎/欧元较纽约收盘水准下跌0.1%，报1.2267。
然分析师称，在当前形势下，瑞郎和美元等避险货币下跌空间不大。
“只要避险意识继续上升，我们预期瑞郎将持续拥有买需，那可能也限制了美元-瑞郎自目前水准的上档，”法国农业信贷分析师在一份报告中指出。
“尤其是因为，瑞士央行的货币政策立场短期内不太可能大力推动汇率。”
瑞郎/美元持稳，报0.9269。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/张若琪; 审校 隋芬)
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路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。