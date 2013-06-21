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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 15:20 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元下滑，但避险情绪限制跌幅

瑞士央行周四重申保卫欧元兑瑞郎不低于1.20瑞郎的汇率下限，表示瑞郎汇率依然过强，瑞士经济所面临的风险仍然很高。

0655GMT，瑞郎/欧元较纽约收盘水准下跌0.1%，报1.2267。

然分析师称，在当前形势下，瑞郎和美元等避险货币下跌空间不大。

“只要避险意识继续上升，我们预期瑞郎将持续拥有买需，那可能也限制了美元-瑞郎自目前水准的上档，”法国农业信贷分析师在一份报告中指出。

“尤其是因为，瑞士央行的货币政策立场短期内不太可能大力推动汇率。”

瑞郎/美元持稳，报0.9269。(完)

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