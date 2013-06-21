更新版-日本股市：日经指数收高1.7%，且创五周来首次周线上扬

“投资者寄望，美股在过去两天重跌后，今天稍后能回升。他们希望在周末前降低日本市场的空仓。”东京一基金经理人说。

出口股上涨，佳能 、本田汽车 和Nikon 分别上扬1.7%、2.0%和1.3%。

“早盘的卖压是因为投资人继续减持房地产和金融股仓位，”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga表示。他并称，然而投资人也渴望买入出口股等此前受挫的类股，特别是指标股指之前跌破13,000点大关后，市场认为这些股票估值便宜。

野村控股 下跌1.2%，三井不动产 收挫2.1%。

东证股价指数 涨升0.7%至1,099.40点，计33.4亿股易手，低于上个月日均量46.7亿股。

分析师表示，短线市场可能仍震荡偏弱，但多名分析师对日股前景乐观，因预期日圆趋贬有助企业获利。

“没有必要对日股悲观。我认为这只是下一回合上攻前的修正，”立花证券市场分析师Kenichi Hirano称。