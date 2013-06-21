表格：外资在韩国股市卖超7,764亿韩元，连续11个交易日卖超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透首尔6月21日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超7,764亿韩元，为连续第11个交易日卖超，期间累计卖超5.1541兆(万亿)韩元(45亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
------------------------------------------
6月21日 -776.4 676.6 102.7
6月20日 -457.4 232.8 225.9
6月19日 -125.3 8.0 120.3
6月18日 -150.5 194.6 -46.2
6月17日 -61.9 125.9 -62.3
6月14日 -373.2 372.6 -8.5
6月13日 -955.1 487.4 447.3
6月12日 -420.3 226.0 189.8
6月11日 -574.3 247.7 323.0
6月10日 -327.8 122.8 199.6
6月 7日 -931.9 347.9 561.7
6月 5日 29.4 -89.3 72.8
6月 4日 127.5 -86.9 -43.7
6月 3日 -9.7 -55.6 66.3
5月31日 187.4 18.2 -206.7
5月30日 393.1 -157.9 -223.5
-------------------------------------------
本月以来 -5,006.7 2,810.4 2,148.7
-------------------------------------------
今年以来 -10,008.5 8,286.0 2,271.6
-------------------------------------------
(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。