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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 15:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及九个月低点后反弹，走势受股市影响

日股日经指数周五盘初一度重挫2.2%，因投资者对未来几个月美国联邦储备理事会(FED/美联储)刺激举措逐渐退场感到不安。但受到日圆趋弱的支撑，日经指数反弹，收盘上涨1.7%。

交易员表示油价走坚也带动TOCOM胶价午后扳回多数跌幅。

上海期交所9月期胶合约 收低385元人民币，至每吨17,500元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 则最新报每公斤228.0美分，下跌2.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 高琦)

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