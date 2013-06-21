亚洲橡胶：TOCOM期胶触及九个月低点后反弹，走势受股市影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
日股日经指数周五盘初一度重挫2.2%，因投资者对未来几个月美国联邦储备理事会(FED/美联储)刺激举措逐渐退场感到不安。但受到日圆趋弱的支撑，日经指数反弹，收盘上涨1.7%。
交易员表示油价走坚也带动TOCOM胶价午后扳回多数跌幅。
上海期交所9月期胶合约 收低385元人民币，至每吨17,500元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 则最新报每公斤228.0美分，下跌2.3美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 高琦)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。