金属期市：伦敦期铜反弹但仍接近20个月低位，中国经济成长忧虑带来压制

0655GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6839.00 69.00 +1.02 -13.77

上海期铜 49520 -400 -0.80 -14.52

COMEX期铜 3.08 0.02 +0.72 -15.56

LME期铝 1806.25 8.75 +0.49 -12.87

上海期铝 14355 -50 -0.35 -8.39

LME期锌 1844.75 15.25 +0.83 -11.31

上海期锌 14440 30 +0.21 -10.06

LME期镍 13750.00 50.00 +0.36 -19.40

LME期铅 2036.50 18.50 +0.92 -12.60

上海期铅 13980.00 -80.00 -0.57 -12.90

LME期锡 19431.00 -69.00 -0.35 -16.96

LME/上海套利价差^ -682

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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