金属期市：伦敦期铜反弹但仍接近20个月低位，中国经济成长忧虑带来压制

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
0655GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6839.00 69.00 +1.02 -13.77
上海期铜 49520 -400 -0.80 -14.52
COMEX期铜 3.08 0.02 +0.72 -15.56
LME期铝 1806.25 8.75 +0.49 -12.87
上海期铝 14355 -50 -0.35 -8.39
LME期锌 1844.75 15.25 +0.83 -11.31
上海期锌 14440 30 +0.21 -10.06
LME期镍 13750.00 50.00 +0.36 -19.40
LME期铅 2036.50 18.50 +0.92 -12.60
上海期铅 13980.00 -80.00 -0.57 -12.90
LME期锡 19431.00 -69.00 -0.35 -16.96
LME/上海套利价差^ -682
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王翔琼; 审校 蔡美珍/王洋)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。