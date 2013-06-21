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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 16:11 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收在逾三个月高位，持券信心稍见松动

* 五年期指标公债收在逾三个月高位
    * 十年期公债升破发行前交易的新高--1.4260%
    * 观望下周10年公债标售结果

    路透台北6月20日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周五收在逾三个月高位
。受到美联储明确缩减购债时程下，美债殖利率弹升，五年券持券信心流失之下，殖利率收
在1.043%的三个多月高位。

    10年期增额发行公债102/6R发行前交易殖利率 也明显弹高，盘中一度触
及1.4264%的新高。
    
    一位大型寿险业者交易员说，〞看起来十年券弹的是比较大了，相对五年和20年券。〞
    
    他并表示，对寿险公司而言，10年期公债若殖利率在1.40-1.45%，是相对合宜的水位。
虽然目前看来，长线殖利率曲线将会向上，但短线的弹升不会太快，毕竟台湾景气和美国不
一样，目前资金宽松的情势仍然持续。若以本波殖利率弹升的情况来看，10年期公债因仍在
发行前交易期间，可能因此空单的成本较低，令殖利率弹升幅度较大。
    
    交易员表示，目前的气氛对债市不利，殖利率曲线恐仍有向上调整的压力，尤其是下周
的10年期公债标售将是观察重点。目前交易商预估，五年期指标公债下周区间先看1.03-1.0
7%，10年期公债增额发行前交易则看1.38-1.45%的水位。
    
    对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年晚些时候缩减购债规模的担忧周四拖累美
国公债价格走低，使指标公债收益率攀升至2011年8月以来最高，持续了一个月的跌势尚无
结束的迹象。 
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +3.08     1.0430   1.0135-1.0430     109.5
     10    102/6R                     +3.40     1.4260   1.4005-1.4264     124.0
   至于周五财政部公布第三季的发债计划，交易商认为这个结果对下周的盘势影响较为中
性。
   
   交易商表示，本次公债发行的年次不出先前财政部的规划，第三季公债发行量为1,300亿
台币，若以一期公债发行约300-400亿亿台币来看，这个金额约落在市场预估中。
    
    财政部稍早公布，第三季将发行1,300亿台币甲类公债，上季发行量为1,400亿。此外，
第三季还将发行1,200亿台币国库券，上季则发行450亿台币。               
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8606
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4200
          5       102/2                       1.0430
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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