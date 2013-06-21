香港房地产：泡沫风险仍在，取消压抑措施言之过早--财政司司长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透香港6月21日 - 美国联储局定下退市时间表，市场关注息率上调压力增大对香港楼市的影响，香港财政司司长曾俊华五称，目前难以预计楼价走势，但现时市场泡沫风险仍然存在，何时取消政府的楼市压抑措施言之过早。
美国量化宽松造成资金泛滥，令到与美元挂钩的港元息率持续接近零的水平，推高资产特别是房地产的价格。政府自2009年以来持续推出多项措施压抑，包括收紧按揭贷款、开征特别印花税和买家印花税，并全面上调楼宇买卖的从价印花税等，但仍止不住楼价升势，由2008年底以来，一般住宅楼价大涨逾1.1倍。
“现时说取消（楼市）措施是言之过早，因息率保持非常低位，且资金泛滥情况未有改变，泡沫风险仍然存在。”曾俊华对记者表示。
“我们要密切留意情况，在适当时候做出相应措施。”他称。
被问到楼价走势会否向下时，曾俊华没有作出评论，只表示要看看情况如何才知道。但由于利率保持低水平，机会成本较低，资本相当充足，会令楼市波动。
他表示，香港的利率不止受美国息率影响，亦有其他因素会引致息率上升。他并表示，美国明年中期结束买债计划会对金融市场会有影响，但目前尚有一年时间，投资者应该有足够心理准备，并作出适当的安排。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。