香港房地产：泡沫风险仍在，取消压抑措施言之过早--财政司司长

路透香港6月21日 - 美国联储局定下退市时间表，市场关注息率上调压力增大对香港楼市的影响，香港财政司司长曾俊华五称，目前难以预计楼价走势，但现时市场泡沫风险仍然存在，何时取消政府的楼市压抑措施言之过早。

美国量化宽松造成资金泛滥，令到与美元挂钩的港元息率持续接近零的水平，推高资产特别是房地产的价格。政府自2009年以来持续推出多项措施压抑，包括收紧按揭贷款、开征特别印花税和买家印花税，并全面上调楼宇买卖的从价印花税等，但仍止不住楼价升势，由2008年底以来，一般住宅楼价大涨逾1.1倍。

“现时说取消（楼市）措施是言之过早，因息率保持非常低位，且资金泛滥情况未有改变，泡沫风险仍然存在。”曾俊华对记者表示。

“我们要密切留意情况，在适当时候做出相应措施。”他称。

被问到楼价走势会否向下时，曾俊华没有作出评论，只表示要看看情况如何才知道。但由于利率保持低水平，机会成本较低，资本相当充足，会令楼市波动。