香港股市：收低0.6%，连续第六周录得周度跌幅

台湾股市：跟随国际股市收跌，市场观望气氛转浓料呈高档横向整理

路透台北3月27日 - 台湾股市周一跟随国际股市收跌。分析师表示， 随美国等全球股市走跌，加上本周将公布年报及清明节连假将至，今天市 场观望气氛转浓，短线大盘料将呈高档横向整理走势。 台湾加权股价指数 收跌0.26%,至9,876.77点；今日成交初值< .TTOV.TW>为861.77亿台币，上交易日修正后为892.95亿。 〞涨多是重大因子，市场担心大盘随时会有拉回到压力，大家对万点 还是有些担忧。〞日盛投顾分析师钟国忠说。 兆丰国际投顾一不愿具名分析师指出，因美国总统特朗普医疗改革在 国会遭挫，市场忧接下来他将提出的税改等是否在国会亦受阻挠，因而冲 击美股走势，今天台股等亚洲股市亦跟着收低。 美国总统特朗普上周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫 败，共和党领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承 诺的重要组成部分。 分析师预估，明日台股的交易区间在9,800-9900点间。 本地时间13: