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货币新闻 | 2013年 6月 21日 星期五 16:29 BJT

香港股市：收低0.6%，连续第六周录得周度跌幅

恒生指数已创下2008年9月及10月周线八连跌以来的最长周线下跌纪录。

中资银行股普遍下滑，但跌幅缩减，较大型银行勉力收高。中国银行间资金市场隔夜回购利率 早盘下跌至9%左右，周四收盘时为11.62%。

交易商指出，部分本周跌深板块及财务较佳的个股出现新买盘。股指期货及上市交易基金(ETF)获得一些空头回补买盘，亦有所帮助。

澳门赌场营运商银河娱乐 大跌8.4%，进一步远离周三创下的收盘纪录高位，因摩根大通调降银河娱乐评级，由加码降至中性。(完)

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