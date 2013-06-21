香港股市：收低0.6%，连续第六周录得周度跌幅

《中国2017年地方债发行中标明细表》--3月27日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4bp 5 3.38% 26.067 2.12 +25bp 7 3.60% 26.067 1.83 +39bp 10 3.66% 26.067
恒生指数已创下2008年9月及10月周线八连跌以来的最长周线下跌纪录。
中资银行股普遍下滑，但跌幅缩减，较大型银行勉力收高。中国银行间资金市场隔夜回购利率 早盘下跌至9%左右，周四收盘时为11.62%。
交易商指出，部分本周跌深板块及财务较佳的个股出现新买盘。股指期货及上市交易基金(ETF)获得一些空头回补买盘，亦有所帮助。
澳门赌场营运商银河娱乐 大跌8.4%，进一步远离周三创下的收盘纪录高位，因摩根大通调降银河娱乐评级，由加码降至中性。(完)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4bp 5 3.38% 26.067 2.12 +25bp 7 3.60% 26.067 1.83 +39bp 10 3.66% 26.067
美元兑避险日圆跌至去年11月以来最低水平；美国总统特朗普的医改议案在国会受挫，引发了外界对其经济刺激承诺可能遭遇相似政治障碍的担忧。
路透台北3月27日 - 台湾股市周一跟随国际股市收跌。分析师表示， 随美国等全球股市走跌，加上本周将公布年报及清明节连假将至，今天市 场观望气氛转浓，短线大盘料将呈高档横向整理走势。 台湾加权股价指数 收跌0.26%,至9,876.77点；今日成交初值< .TTOV.TW>为861.77亿台币，上交易日修正后为892.95亿。 〞涨多是重大因子，市场担心大盘随时会有拉回到压力，大家对万点 还是有些担忧。〞日盛投顾分析师钟国忠说。 兆丰国际投顾一不愿具名分析师指出，因美国总统特朗普医疗改革在 国会遭挫，市场忧接下来他将提出的税改等是否在国会亦受阻挠，因而冲 击美股走势，今天台股等亚洲股市亦跟着收低。 美国总统特朗普上周五在自己所在共和党控制的国会遭遇重大政治挫 败，共和党领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承 诺的重要组成部分。 分析师预估，明日台股的交易区间在9,800-9900点间。 本地时间13: