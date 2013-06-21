中国期市：上海黄金期货创38个月新低，受累于流动性偏紧预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 49,650 -0.54 369,552 黄金(au) 1312 261.30 -2.88 124,974 螺纹钢 (rb) 1310 3,516 0.95 1,880,368 橡胶 (ru) 1309 17,500 -2.15 158,588 大商所 豆粕 (m) 1401 3,139 -2.64 1,412,386 豆油 (y) 1401 7,478 -2.91 429,280 焦炭 (j) 1401 1,465 -2.07 247,268 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,965 -1.72 356,144 棉花 (cf) 1401 19,925 0.05 52,732 中金所 沪深300(if) 1307 2,296.4 -0.73 84,649 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。