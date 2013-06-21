中国期市：上海黄金期货创38个月新低，受累于流动性偏紧预期

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 49,650 -0.54 369,552 黄金(au) 1312 261.30 -2.88 124,974 螺纹钢 (rb) 1310 3,516 0.95 1,880,368 橡胶 (ru) 1309 17,500 -2.15 158,588 大商所 豆粕 (m) 1401 3,139 -2.64 1,412,386 豆油 (y) 1401 7,478 -2.91 429,280 焦炭 (j) 1401 1,465 -2.07 247,268 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,965 -1.72 356,144 棉花 (cf) 1401 19,925 0.05 52,732 中金所 沪深300(if) 1307 2,296.4 -0.73 84,649 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)