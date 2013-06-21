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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 16:27 BJT

中国期市：上海黄金期货创38个月新低，受累于流动性偏紧预期

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     49,650     -0.54      369,552 
         黄金(au)     1312     261.30     -2.88      124,974 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,516      0.95    1,880,368 
         橡胶 (ru)    1309     17,500     -2.15      158,588 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,139     -2.64    1,412,386 
         豆油 (y)     1401      7,478     -2.91      429,280 
         焦炭 (j)     1401      1,465     -2.07      247,268 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,965     -1.72      356,144 
         棉花 (cf)    1401     19,925      0.05       52,732 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,296.4     -0.73       84,649 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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