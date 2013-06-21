技术分析：中国股市沪综指短线寻求超跌反弹，中期仍将反复下探

作者 曾祥进

路透北京6月21日 - 中国股市沪综指 端午节后两周（6.13-21）出现重挫，大盘接连跌破年线和前期低点等重要技术关口。短线看，由于各项技术指标均已出现严重超卖，将促股指寻求技术性超跌反弹；但从中期角度看，由于大盘对近四年的长期下跌压力线的冲击失败，转而引发巨量抛压并超出市场普遍预计，股指中线下行的趋势非常明确，技术上显示，去年低点1,949点以上已无险可守。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/dyt98t)

从K线形态看，节后出现两根跌幅2.7%以上的单日下跌阴线，K线组合则呈现明显的连续杀跌形态，对市场冲击力巨大。目前整个下跌趋势保持较大斜率，显示抛盘极为汹涌和坚决；由于股指已明显跌破年线（2,190点），且均线系统呈空头发散排列，短期市场的空头气氛极为浓烈。

技术指标方面，大盘连续重挫杀跌沪综指日KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）、MACD（指数平滑异同移动平均线）均进入弱势区域，其指标值并已低于去年大盘创1,949低点时的同期数值，显示短线超卖状态极为严重亦难以持续，大盘将出现一波以改善超卖指标为目的的技术性反弹。

沪综指自上月末触顶下跌以来，至本周五已经形成六个下跌跳空缺口，为近年来罕见，其中端午节后首个交易日缺口幅度约为1%，技术上为中继下跌缺口性质，短期内填补可能性甚微，2,150-2,159点处形成的近期第二轮跌势缺口则为反弹的另一重要压力位，周五当日盘中的缺口已得到回补，显示反弹动能开始逐步释放，渐次向上2,140-2,160点区域应是短期反弹的主要目标位。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/fyt98t)

沪综指节后连续二周下跌，已快速远离2,220点附近的中线密集成交区域，市场中长期运行回复下行态势。由于本周K线的阴线实体部分巨大，难以轻易扭转趋势，中线股指料将反复下探，目标再度指向1,949点的去年低点。

从下跌趋势看，股指本周不仅再度回到5月反弹行情之前形成的中级下跌通道内，且一度打破该通道下轨，显示今年2月见高2,444点之后的中期下跌行情仍在进行中，短线的反弹很难改变该趋势，前期低点1,949点已成为中线仅存的技术心理支撑位。