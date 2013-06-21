中国农业：夏粮丰收成定局，冬小麦收获进度已近九成--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透北京6月21日 - 确保粮食安全一直是中国的首要任务。新华社报导周五援引农业部最新信息称，截至20日全国已收获冬小麦3亿亩，进度接近九成，夏粮基本到手。
“从各地田间测产和实打实收情况看，夏粮丰收已成定局，”报导称。
中国社会科学院4月上旬曾发布报告称，2013年中国多数农产品仍会继续增产，粮食总产量或达到6亿吨；但农产品和食品价格仍面临上涨压力，预计今年农产品生产价格将同比上涨约8%。
2004年到2012年，中国粮食生产实现“九连增”，去年全国粮食总产量达到5.8957亿吨。绿皮书的预测表明，今年粮食生产存在实现“十连增”的可能性，但粮食增产难度加大和需求不断增长之间的矛盾日益显现。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。