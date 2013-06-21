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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 16:29 BJT

中国农业：夏粮丰收成定局，冬小麦收获进度已近九成--新华

路透北京6月21日 - 确保粮食安全一直是中国的首要任务。新华社报导周五援引农业部最新信息称，截至20日全国已收获冬小麦3亿亩，进度接近九成，夏粮基本到手。

“从各地田间测产和实打实收情况看，夏粮丰收已成定局，”报导称。

中国社会科学院4月上旬曾发布报告称，2013年中国多数农产品仍会继续增产，粮食总产量或达到6亿吨；但农产品和食品价格仍面临上涨压力，预计今年农产品生产价格将同比上涨约8%。

2004年到2012年，中国粮食生产实现“九连增”，去年全国粮食总产量达到5.8957亿吨。绿皮书的预测表明，今年粮食生产存在实现“十连增”的可能性，但粮食增产难度加大和需求不断增长之间的矛盾日益显现。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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