两岸经贸：台湾承诺审慎修正大陆保险业来台参股须评等规定

路透台北6月21日 - 台湾与大陆周五签署服务贸易协议，相互开放金融、医疗、电信等多项服务业市场。其中台湾对大陆承诺，将积极审慎修正大陆保险业在台湾设立代表处及参股评等规定。

台湾金融监督管理委员会(金管会)保险局官员表示，由于目前台湾法规中规定大陆保险业至台湾设立代表处及参股须有标普评等A-以上的规定，但大陆保险业争取放宽，因此保险局将修正相关法令予以放宽，并倾向在法规中取消评等限制。

协议文本在金融领域部分落实了今年1月及4月双方针对证券业及银行业相互开放的承诺。大陆对台湾金融服务部门的开放承诺中，写入〞允许台湾金融机构以人民币合格境外机构投资者(RQFII)方式投资大陆资本市场〞，但当时大陆证监会所承诺的1,000亿人民币额度则未纳入文字。

台湾金管会证期局副局长张丽真指出，额度未纳入协议并不影响双方建立的共识，现在协议已经签署，将待大陆建立提供台湾的RQFII回流机制后，台湾金融机构就可适用。

双方服务业开放承诺表及开放细节请参阅here。