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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 17:03 BJT

新兴汇市：韩元领跌地区货币，联储缩减超宽松政策引发资金外流忧虑

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 日圆                            97.75      97.38      -0.38     -11.21      86.79
 坡元                           1.2735     1.2745      +0.08      -4.05     1.2219
 台币                           30.280     30.160      -0.40      -3.78     29.136
 韩元                          1154.12    1145.70      -0.73      -7.24    1070.60
 泰铢                            31.02      31.13      +0.35      -1.32      30.61
 菲律宾披索                      43.79      43.80      +0.03      -6.25      41.05
 印尼卢比                      9920.00    9920.00      +0.00      -2.92    9630.00
 印度卢比                        59.38      59.57      +0.33      -7.39      54.99
 马币                           3.2020     3.2015      -0.02      -4.50     3.0580
 人民币                         6.1328     6.1282      -0.08      +1.59     6.2303
   
(完)
        
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 (编译 张若琪; 审校 隋芬)

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