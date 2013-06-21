新兴汇市：韩元领跌地区货币，联储缩减超宽松政策引发资金外流忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 97.75 97.38 -0.38 -11.21 86.79 坡元 1.2735 1.2745 +0.08 -4.05 1.2219 台币 30.280 30.160 -0.40 -3.78 29.136 韩元 1154.12 1145.70 -0.73 -7.24 1070.60 泰铢 31.02 31.13 +0.35 -1.32 30.61 菲律宾披索 43.79 43.80 +0.03 -6.25 41.05 印尼卢比 9920.00 9920.00 +0.00 -2.92 9630.00 印度卢比 59.38 59.57 +0.33 -7.39 54.99 马币 3.2020 3.2015 -0.02 -4.50 3.0580 人民币 6.1328 6.1282 -0.08 +1.59 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 隋芬)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。