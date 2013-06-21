更新版 1-中国汇市：人民币续收跌，因购汇需求将叠加出现且美元指数强势

* 人民币续收跌，中间价连四天回落 * 下周季节性和政策性购汇因素叠加出现 * 交易员称短期内即期走势中性偏弱 (新增评论和收盘报价) 路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期 周五继续收跌，幅度与人民币中间价 下跌幅度基本吻合，中间价周五已连续第四天回落，这与隔夜美元指数升势一致。 交易员表示，价格跟随中间价小幅开低，结购汇需求均有体现。短期内即期供求大体保 持相对均衡，但因下周半年末购汇和综合头寸购买因素叠加，加上近期美元走势偏强，短期 走势可能稍有回落。 上海某行交易员称，近期人民币流动性较紧张，很多银行都在把美元换成人民币，但这 对于掉期影响更大一些，即期市场动得不算多，“半年末的购汇客户一般会最后几天才出来 吧，还有综合头寸，都在下周，到时候即期可能会往6.14，6.15走吧，不会太多。” 北京一国有大行交易员认为，中间价虽然连续四天回落，但基本与美元指数强势相符， 还不能说体现出央行有什么态度。此外，下周虽然购汇会明显一些，但结汇也还是较多，综 合来看应该较为均衡。 上海一股份制行交易员称，市场缺乏明显的方向性指引，跟风现象比较严重，不过无论 中间价最近变化如何，即期成交价格仍在6.12-14元之间震荡，而由于月末综合头寸的购买 和企业结汇相抵消料令这一状况得以延续一段时间。 在上日中国银行间资金资市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高后，周五早盘流动 性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落。[CN/CN ] 而数位消息人士周五表示，中国央行要求商业银行加强流动性管理，改变流动性永远宽 松的预期。并表示下一步稳健的货币政策不会变，既不会宽松，也不会收紧。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1342 6.1282 -0.10% 中间价 6.1766 6.1698 -0.11% 成交额 162亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.77% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 49 6.1293 6.1342 2013年来即期升贬值幅度 1.57% 1年期美元/人民币掉期升水 1,384 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.2940/90 6.3060 CNH即期 6.1295/15 6.1293 东京汇市美元指数周五从两周高位拉回，但料将保持坚挺，因市场预期美国终将结束超 宽松货币政策。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进)