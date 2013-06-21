更新版-路透基点：双汇40亿美元并购贷款及Smithfield的15亿美元过桥贷款展开邀贷

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路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国银行隔夜向银行发出邀贷，加入支持中国猪肉生产商双汇收购案的40亿美元大型融资。双汇收购美国Smithfield Foods的收购案价值71亿美元。另外，摩根士丹利今日在电话会议中邀请美国银行业者加入针对Smithfield的15亿美元无担保过桥贷款。

但消息人士指出，前一项邀贷并无条款清单，亦没有注明希望承贷金额、价格、或公司财务资讯。

“看起来中国银行实际上已经为融资案展开高级银团阶段。还不清楚这笔交易是有银行担保，或是单纯独立个案，”一名消息人士表示，暗指此前有报导称，中国银行已为双汇提供一笔30亿美元的备用信用证工具。

先前已报导，中国银行已向全球银行业者探询一笔30亿美元备用信用证融资，洽谈价格为200个基点以上。

上述40亿美元融资分为两部分，一部分是25亿美元三年期定期贷款，另一部分为15亿美元五年期定期贷款。Smithfield股票将提供担保。

谈判的价码据悉是三年期贷款高于350个基点，五年期贷款约为500个基点，不过邀贷中未明确这些内容。

消息人士之前表示，双汇可能会寻求使贷款结构类似于阿里巴巴80亿美元的三部分贷款案。阿里巴巴贷款案分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点，五年期贷款利率为加码275个基点。整体最高综合收益为314个基点。

消息人士称，银行需要在7月中旬就新的40亿美元融资案作出回复。消息人士预期未来几天将接到条款清单及贷款相关更多细节。

Smithfield和双汇5月29日宣布，双汇将以每股34美元现金，买下Smithfield所有流通股，交易金额共计47亿美元。以该价格计算，包含承担Smithfield净债务在内，这项交易对Smithfield企业价值的估值约为71亿美元。