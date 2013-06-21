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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 16:51 BJT

路透基点：苏州中环快速路项目229亿元人民币15年期融资案启动

路透6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，针对苏州中环快速路项目的229亿元人民币(37亿美元)15年期融资案已启动。

一名消息人士透露，本案由中国进出口银行江苏分行牵头，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。贷款将在三年宽限期过后，每半年分期偿还。

不过，另一名消息人士称交易条款会调整。

约有九家银行考虑参与。本月稍早已召开银行会议。

一如先前报导，贷款将由苏州国际物流快速通道有限公司借入，这家公司为苏州市政府成立的特殊目的实体(SPV)。

资金将用于全长97公里的苏州中环快速路工程。根据当地媒体报导，项目预计2014年完工。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)

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