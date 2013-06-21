路透基点：苏州中环快速路项目229亿元人民币15年期融资案启动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，针对苏州中环快速路项目的229亿元人民币(37亿美元)15年期融资案已启动。
一名消息人士透露，本案由中国进出口银行江苏分行牵头，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。贷款将在三年宽限期过后，每半年分期偿还。
不过，另一名消息人士称交易条款会调整。
约有九家银行考虑参与。本月稍早已召开银行会议。
一如先前报导，贷款将由苏州国际物流快速通道有限公司借入，这家公司为苏州市政府成立的特殊目的实体(SPV)。
资金将用于全长97公里的苏州中环快速路工程。根据当地媒体报导，项目预计2014年完工。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。