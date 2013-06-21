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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 17:08 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月21日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*景德镇国有    12      7   利率区间5.70%-6.60%    AA         6/25-7/2     宏源证券
资产经营管理     (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以自有土地使用权和房屋所有权抵押担保)
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沈阳苏家屯区   13      7            6.40%         AA         6/20-6/24   太平洋证券
城乡建设投资          (第3-7年末每年偿还20%本金)
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南昌水利投资   15      7           *6.28%         AA         6/21-6/25    宏源证券
发展公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 吴芳； 审校 曹巍浩)

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