《中国企业债发行日程表》--6月21日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *景德镇国有 12 7 利率区间5.70%-6.60% AA 6/25-7/2 宏源证券 资产经营管理 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人以自有土地使用权和房屋所有权抵押担保) =================================================================================== 沈阳苏家屯区 13 7 6.40% AA 6/20-6/24 太平洋证券 城乡建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 南昌水利投资 15 7 *6.28% AA 6/21-6/25 宏源证券 发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳； 审校 曹巍浩)