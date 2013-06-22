台湾已公布经济指标--2013/6/24

离岸人民币：港交所国债期货上市首日成交稀落，吸引力视中国债市开放而定
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，因流动性匮乏，成交稀落。海外投资人表示，这是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 -0.88% -3.00% r 6/24 -- 季调失业率 4月 4.19% 4.18% 6/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.74% 1.05% r 7/5 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,066.16 4,051.9 7/5 -- 商品出口(y/y) 5月 +0.9% -1.9% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -8.0% -8.2% 7/8 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +3.71% +3.78% 6/25 -- 外销订单(y/y) 5月 -0.4% -1.1% 7/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季统计 +1.67% +3.97% r -- -- 值 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% 6/27 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(13日)招标发行 总额不超过110亿元人民币固息债，期限包括五年和七年两种。 上述两期债中，五年期为新发债，七年期为该行今年第一期 的增发债 ，票面利率3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第6期新发债；2017年第1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 5年：70亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 4月13日14:30-15:30 招标方式 单一利率/价格（荷兰式） 缴款日 4月17日 起息日 5年：2017/4/17；7年：2017/1/9 分销期 4/14-4/17 上市日 4月19
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。