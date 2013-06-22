台湾已公布经济指标--2013/6/24

离岸人民币：港交所国债期货上市首日成交稀落，吸引力视中国债市开放而定

路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，因流动性匮乏，成交稀落。海外投资人表示，这是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。