中国债市：现券收益率略回落，资金稍缓和但机构心态依旧谨慎

路透北京6月21日 - 中国银行间债市周五现券收益率略回落。市场人士表示，资金稍缓和，现券抛压略有减轻，现券收益率随之有所下行；但是机构心态依旧谨慎，倾向于短久期低仓位操作。

“收益率早上相对高，下午下了点，应该跟资金价格下来有关系。”上海一银行交易员称，“止损盘昨天比较坚决，今天谈的回合要多一些。”

他进一步指出，现券收益率的回落在一定程度上降低了其加仓热情，对7月中之前的资金面预期并不乐观，交易策略偏谨慎，会选择买入短久期高等级的券种。

在上日中国银行间资金资市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高后，周五流动性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落。交易员并称，考虑到目前回购利率绝对水平仍处高位，月末前资金面预期不容乐观；不过从昨日尾盘央行窗口指导鼓励大行出资的传言和实际效果来看，再出现更为激化行情的可能性不大。

剩余期限约9.93年的固息国债130011券最新双边报价 为3.64/3.55%，上日尾盘为3.95/3.60%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 8.6981 9.2485

上日 11.7436 11.6217

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.2770/3.2130 国债参考率报价 3.0150/2.9570 金融债参考率报价 3.4763/3.4263 (完)

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