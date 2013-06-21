国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3223 1.3218 +0.04 +0.22 1.3194 美元/日圆 97.75 97.27 +0.49 +12.69 86.74 欧元/日圆 129.25 128.57 +0.53 +12.92 114.46 美元/瑞郎 0.9273 0.9269 +0.04 +1.29 0.9155 英镑/美元 1.5486 1.5508 -0.14 -4.71 1.6251 美元/加元 1.0379 1.0388 -0.09 +4.62 0.9921 澳元/美元 0.9230 0.9196 +0.37 -11.19 1.0393 新西兰元/美元 0.7768 0.7755 +0.17 -6.22 0.8283 澳元/日圆 90.220 89.450 +0.86 +0.10 90.130 新西兰元/日圆 75.930 75.440 +0.65 -46.08 140.820 英镑/日圆 151.38 150.85 +0.35 +7.50 140.82 澳元/新西兰元 1.1874 1.1849 +0.21 -5.31 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。