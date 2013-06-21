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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 17:12 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3223     1.3218      +0.04      +0.22     1.3194
 美元/日圆                         97.75      97.27      +0.49     +12.69      86.74
 欧元/日圆                        129.25     128.57      +0.53     +12.92     114.46
 美元/瑞郎                        0.9273     0.9269      +0.04      +1.29     0.9155
 英镑/美元                        1.5486     1.5508      -0.14      -4.71     1.6251
 美元/加元                        1.0379     1.0388      -0.09      +4.62     0.9921
 澳元/美元                        0.9230     0.9196      +0.37     -11.19     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7768     0.7755      +0.17      -6.22     0.8283
 澳元/日圆                        90.220     89.450      +0.86      +0.10     90.130
 新西兰元/日圆                    75.930     75.440      +0.65     -46.08    140.820
 英镑/日圆                        151.38     150.85      +0.35      +7.50     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1874     1.1849      +0.21      -5.31     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校)

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