《即时观点》英国5月公共部门收支好于预期，受益于瑞士银行业者一笔一次性缴税

5月净借款数字比预期稍好，较预估低了30多亿英镑--这是很明显的改善。

不过，我们并不想为此过于乐观，因为我们都知道这些数字有多波动，不过我认为同近几周公布的其他数字相一致，显示经济活动正变得越来越强劲，这对政府财政有利。如果这种势头持续...也许全年的赤字数据将有意外正面的表现，不过考虑到这只是财年的第二个月，所以未来还有很长的路要走。(完) (编译 洪曦 审校 张涛)