《即时观点》英国5月公共部门收支好于预期，受益于瑞士银行业者一笔一次性缴税

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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德国商业银行的分析师PETER DIXON：
5月净借款数字比预期稍好，较预估低了30多亿英镑--这是很明显的改善。
不过，我们并不想为此过于乐观，因为我们都知道这些数字有多波动，不过我认为同近几周公布的其他数字相一致，显示经济活动正变得越来越强劲，这对政府财政有利。如果这种势头持续...也许全年的赤字数据将有意外正面的表现，不过考虑到这只是财年的第二个月，所以未来还有很长的路要走。(完) (编译 洪曦 审校 张涛)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。