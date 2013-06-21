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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 17:08 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业卖超8亿台币

路透台北6月21日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       19.00       27.00       -8.00
     票券业        3.50        1.00       +2.50
     证券业       21.50       16.00       +5.50

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