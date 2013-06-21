重发-《离岸人民币综述》资金市场动荡无碍离岸国债标售，但短年券难免支付较高代价

(重发以修饰国债发行图表链接)

记者 李珊珊

路透香港6月21日 - 尽管点心债二级市场仍试图由短率飙升以及美联储(FED)退市忧虑成真中寻找新的价格均衡点，不过，由于供给稀少以及特定投资者支持，下周将标售的今年首批离岸国债顺利发行应无悬念。惟短年期债券难免受到近期资金面紧缺影响，中标利率料较现券水位高出10-20基点(bp)。

供给稀少的国债，是离岸初级市场的重头戏，虽然此次登场遭遇了境内外市场剧烈波动的干扰，但中国政府稳步推进人民币国际化，将令较长期限债券，尤其是首发的30年期债券中标结果较短券为佳。

中国财政部将在下周三进行100亿国债标售,品种包括: 3年(50亿)、5年(20亿)、7年(10亿)、10年(10亿)、15年(5亿)以及30年(5亿)。另外按照中标利率，面向国外中央银行和地区货币管理当局发行30亿元。

“资金面是一个短期因素，买国债是一个长期的投资，以参与的结构来看，人民币国债还是相对受欢迎的。”星展银行经济师周洪礼称。

他及其他银行人士指出，个别国家央行支持人民币国际化、外汇储备多元化，以及来自主权基金、保险业者对于高评级、低风险债券的需求，将成为此次国债的重要支持。

7-15年以上的长券中标利率预期大致与现券水平差不多。至于离岸首次发行的30年券，由于缺乏指标比较基础，预估较为分歧，3.80-4.00%皆见。

“国债是一个特殊的板块，我们相信财政部发30年债一定是有特殊的想法和安排，发行量也不大，中标利率如果比较低也不令人意外，不完全反应市场的想法。＂一大型中资行承销部门人士说。

而三及五年券虽然较受到市场欢迎，但与资金面连动性高且供给量大，再加上人民币升值预期减弱，对市场吸引力大减。市场人士估计三年券中标利率可能较现券高出10-20基点，五年券亦高出10-15基点。

“最近很多投资等级债券都跌到票面或票面以下，现在也没有明显的信用风险，对于投资者来说不一定要拿收益率相对低的国债。＂一不具名一级市场券商人士说。

中银点心债指数本周五报105.06，为二级市场连续第五周走跌，较5月下旬的高点累积跌幅达约0.9%。不过今年以来仍有逾2.5%升幅。

境内流动性压力自5月下旬来逐渐累积，本周将短率推至逾10年来高点，并殃及离岸市场短率也见到15%的市场成立来最高水平，不论投资等级或是高收益债均同步走跌，其他利率衍生品亦扬升。

在市场传出央行"窗口指导"大型银行向市场投放资金后，市场心理面放松，短期利率明显回跌。不过，在月底前，银行仍不敢掉以轻心。

数位消息人士周五表示，中国央行要求商业银行加强流动性管理，改变流动性永远宽松的预期。并表示下一步稳健的货币政策不会变，既不会宽松，也不会收紧。

消息人士称，央行于本周二召开了货币信贷形势分析会议，表示商业银行应正确把握好未来宏观政策，未来经济中的问题已不能寄希望于扩张政策解决。同时，要求大型银行发挥好市场稳定器作用。

东方汇理银行资深策略师张淑娴指出，离岸美元/人民币利率互换(CCS)走升，投资者融资成本垫高，不利于投资者由货币市场借入人民币来投资国债。

她表示，人民币升值预期减退以及境内外短率上升，投资者将要求对国债要求更高的回报率。她预期三年券国债利率将在2.40-2.55%，五年券在2.60-2.75%。

欲浏览离岸国债历年发行，请点选(link.reuters.com/buv98t)

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**本周市场动态**

--香港金融管理局及财资市场公会周四称，将于下周一（24日）推出人民币香港银行同业拆息定价 ，以16间银行提供利率报价为基准。

--台湾宣布简化公司债发行，包括取消发行人需取得评级等规定，新兴的人民币债券(宝岛债)可望受惠。

--台湾本地媒体周五报导，金管会正研拟开放大陆企业、台资企业来台发行宝岛债，若陆委会能够同意，预计最快下半年有结果。

--消息人士称，渣打银行初步拟申请发行10亿人民币三年期宝岛债，有望成为台湾第二档外资银行发行宝岛债。 (完)