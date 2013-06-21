《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透北京6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:28时,1港元=0.79076人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 9.90 13.05 0.96 深物业 8.07 6.56 1.56 南玻 11.03 6.39 2.18 深康佳 3.03 2.51 1.53 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 10.03 4.68 2.71 深深宝 8.32 6.33 1.66 深华发 5.88 3.54 2.10 深赤湾 10.79 12.20 1.12 招商地产 24.50 23.06 1.34 特力 5.84 3.94 1.87 飞亚达 7.47 6.21 1.52 一致药业 29.86 26.79 1.41 深深房 3.38 2.77 1.54 ST盛润 6.57 5.00 1.66 深南电 4.06 2.74 1.87 深纺织 7.76 5.67 1.73 方大集团 5.22 2.75 2.40 深国商 25.29 14.00 2.28 深赛格 3.97 2.68 1.87 宝石 13.90 8.82 1.99 小天鹅 7.81 8.08 1.22 粤高速 2.88 2.64 1.38 晨鸣纸业 3.86 3.74 1.31 ST珠江 3.59 2.65 1.71 丽珠 38.88 35.70 1.38 美菱电器 3.46 3.63 1.21 大冷股份 8.15 5.97 1.73 粤电力 5.17 4.27 1.53 佛山照明 6.66 5.74 1.47 江铃汽车 15.54 21.49 0.91 沙隆达 7.79 4.56 2.16 苏常柴 7.19 4.60 1.98 威孚高科 35.45 28.35 1.58 古井贡酒 23.10 18.40 1.59 ST东海 5.64 4.53 1.57 长安汽车 9.00 9.09 1.25 京东方 2.40 1.93 1.57 鲁泰 9.00 8.14 1.40 本钢板材 2.84 2.55 1.41 张裕 37.39 35.48 1.33 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。