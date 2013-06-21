台湾汇市：台币放量收贬创逾17个月收盘低位，美联储缩减购债计画影响持续发酵

* QE退场时程出鞘，美元独强、台币续随亚币齐贬 * 出口商抛汇及外资汇出间两股力量拉扯 * 台币实质交投陷入弱势区间整理 * 下周主交投区间暂看30.000-30.200 路透台北6月21日 - 台币兑美元 周五收贬1.2角创17个月来收盘低位。交易员 认为，美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债计画影响持续发酵，惟有美元独强，台币 随亚币续下探低位，下周台币将在出口商抛汇及外资汇出两股力道间拉扯，料将陷入弱势区 间整理。 汇银人士表示，今日台币早盘实质交投一度贬破30.100，出口商抛汇卖压出笼令早盘罕 见爆出逾10亿美元的大量，只不过外资买汇力道也不遑多让，双方拉扯致使台币镇日在30.1 00元附近狭幅整理，短线台币主要基调仍将随国际盘偏弱整理，下周台币实质交投区间暂看 30.000-30.200。 台币终场收贬1.2角报30.280，创逾17个月来收盘低位，前波收盘低位为2012年1月4日 的30.290。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.020-30.100，上日则在2 9.925-30.000。今日台北外汇成交量达15.80亿美元，创下一年九个月大量，前波大量为201 1年9月23日的16.84亿美元。 “ 今天出口商单子真的好多，我快累坏了!”一位本地大型金控银行交易员称。 下周台湾央行即将召开第二季理监事会议，交易员对此表示，市场普遍预期央行本季 将维持利率不变，且央行总裁一向对汇率三缄其口，预料只会重申汇率由市场供需决定、维 持台币动态稳定等，对市场影响有限。另交易员提及，今日央行尾盘助贬台币至30.280，主 要让台币贬幅跟得上其他主要亚币贬幅，尤其是盯紧韩元贬势。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，因美元续强，今日尾盘美元/台币一周至 三个月天期报价维持为溢价，不过溢价幅度略有缩小，指标美元/台币一个月天期TWD1MNDF OR=报价落在30.172/189左右，上日尾盘则在30.148/175左右。 台湾股市 继昨日重挫1.35%后，今日持续大跌1.34%，收报7,793.31点，创9周收 盘低位；今日外资及陆资在台股卖超172.49亿台币，连续八个交易日卖超金额累计达683.27 亿。 交易员分析称，美国缩减购债计画拖累新兴股市全线重挫，台股恐难幸免，外资6月在 台股卖超累计金额已逾900亿台币，外资汇出疑虑升温，这波强势美元不会这么快结束，下 周仍将持续留意外资汇出动态。 韩元周五领跌亚洲新兴货币，部分亚洲新兴货币可能写下数年来单周最差表现。美联储 可望逐步收回超宽松政策措施，引燃资本可能流出本区的忧虑。韩元兑美元 触及 一年低位，因外资持续出脱股票，但尾盘跌幅收敛；马来西亚马币(林吉特) 触及近 两年最低位，因股票和债券下跌。 下周重要的数据及事件包括: 周一:台湾公布5月季调失业率及5月工业生产指数、美国达拉斯联储费希尔就“美国货 币政策和美国经济”为题发表谈话； 周二:美国公布5月耐久财订单、5月新屋销售年率及6月消费者信心指数； 周三:美国第一季实质GDP终值； 周四:台湾央行第二季理监事会后记者会、美国一周初请失业金人数； 周五:路透/密西根大学美国6月消费者信心指数、美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔及旧 金山联储总裁威廉姆斯分别发表谈话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.280 30.160 29.860-30.280 30.220 15.80 12.15 元太外汇经纪公司 30.130 30.100 30.005-30.159 30.099 5.46 6.17 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.030/0.045 0.070/0.085 美元/台币六个月期 -0.050/-0.015 -0.035/0.005 (完)