中国资管：招商银行理财产品瞄准银行间钱荒，预期收益率shibor-1%

路透北京6月21日 - 中国银行间市场资金价格飙升，银行发理财产品筹钱的收益率也水涨船高，给了普通老百姓从银行赚钱的机会。招商银行 下周就将发行一款30天期限理财产品，收益率接近发行日的一年期shibor。以周五shibor的9.7%计算，投资者到手的收益率为8.7%，对照一般理财产品5-6%的收益很有吸引力。

招商银行北京分行的理财经理周五介绍称，该产品发行门槛为100万元人民币起，只在柜台发售，产品保证收益，发行日为6月25日，该产品的年化收益率为25日当天的一个月期shibor 收盘价-1%。

“而且如果当天shibor没到5%，这个产品就不成立，三个工作日之内这钱退给你。”他并称，“shibor现在涨挺高的，很多客户反映为什么没有高收益理财，等于招商银行不赚中间收益了。shibor-1%就给你。”

目前，各家商业银行的30多天的理财产品收益率都已达到5-6%，而且包括工行、建行在内的大型银行率先提升了短期理财产品的收益水平，让理财分羹银行间市场的同时，也显示出银行自身资金吃紧的现况。

而招商银行这次的理财产品，相当于是以shibor-1%的价格向普通投资者拆借。至于该资金是用于加点拆借给同业，还是平自己的头寸，可能需要届时看到产品募集说明书才知晓。

路透周三发现，工商银行 和建设银行 发售的35天左右理财产品预期年化收益率已达到5%。工行一个月前的同期限理财产品收益率仅为3.5%，建行为3.9%，上涨了逾1个百分点。

因为银监会有规定不能发行一个月期限以下的理财产品，所以各银行为了能达到月末存款任务，只能在30天以上做文章，而且中信银行 的相关业务部门人士亦表示，银监会也会查各家银行是不是为了冲时点，刻意在月末大量发行短期限理财产品，所以，该行目前并没有35天左右的理财产品发行。期限最短的为198天，预期年收益率6%的保本理财。

路透资深金融分析师钟华认为，金融机构应对流动性紧张问题，还是更多倾向于负债方管理，这意味着金融机构同业负债规模也会面临扩张，而难以降低金融同业资产的杠杆比率；而金融机构负债方法之一是通过发行理财产品，这一方面可以增加负债规模，二是改变负债结构，后者可以相对置换出准备金。

在上日中国银行间资金资市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高后，周五流动性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落。

多数分析人士以及业内人士都认为，银行间市场资金紧张局面会持续到7月份中上旬。