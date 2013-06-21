《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减51.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透台北6月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减51.50亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,573.35亿台币。上周存单发行量净减92.95亿台币。
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
6/17 3,993.20 3,949.70 -43.50
6/18 1,543.50 1,547.50 +4.00
6/19 3,697.50 3,690.00 -7.50
6/20 3,882.50 3,880.00 -2.50
6/21 1,557.00 1,555.00 -2.00
--------------------------------------------------
总计 14,673.70 14,622.20 -51.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
6/17 51.50 16.00
6/18 29.00 13.00
6/19 65.00 20.00
6/20 40.50 12.00
6/21 43.00 20.00
----------------------------------------------
总计 229.00 81.00 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。