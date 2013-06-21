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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 18:06 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减51.5亿台币

路透台北6月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减51.50亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,573.35亿台币。上周存单发行量净减92.95亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6/17 3,993.20 3,949.70 -43.50

6/18 1,543.50 1,547.50 +4.00

6/19 3,697.50 3,690.00 -7.50

6/20 3,882.50 3,880.00 -2.50

6/21 1,557.00 1,555.00 -2.00

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总计 14,673.70 14,622.20 -51.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6/17 51.50 16.00

6/18 29.00 13.00

6/19 65.00 20.00

6/20 40.50 12.00

6/21 43.00 20.00

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总计 229.00 81.00 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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