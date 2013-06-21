更新版 1-台湾货币市场：短率暂时稳定，外资资金流向为下周关注点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
* 台股卖超、台币走贬，但尚未交割令资金流动向不明
* 央行下周理监事会前短率料持稳
* 短票量多银行买气亦盛 (更新拆款数据及存单发行金额)
记者 林妙容
路透台北6月21日 - 台湾银行间短率周五稳于既有区间。银行调度人士称，虽然美国联邦储备理事会(美联储/FED)退市谈话令台股大跌、台币趋贬，然而由于交割日未至，外资资金流向仍不明显，将令货币市场影响性延至下周一发酵，届时配合月底最后一周银行放款冲刺，料仍对资金面产生部分影响。
银行资金交易员表示，以本周市场的资金状况看来，多数银行对下周季底效应不甚担心，但QE(量化宽松)退场的效应预期仍对银行端资金有一定影响，除外资可能汇出外，若金融法人暂时撤出债券等金融产品的配置，则将令资金停泊于货币市场，一消一长间整体水位仍料平稳，但个别银行自有资金的流向调整将成为重点。
〞目前看起来影响是不大，但下周看起来还是有变数。〞一位票券商调度人士说。
另一本地银行调度人士指出，下周四(27日)央行将召开第二季理监事会宣布利率决策，市场预期央行的货币政策基调不会改变。且借镜以往经验，央行在召开理监事会前一向希望市场稳定，在没有升息的预期下，料央行下周希望市场短率稳健持于当前区间，利率不致有太大变化。
央行的冲销力道近来也以稳定为主，存单发行量均与到期量相差极微，委托代理行回收隔夜资金的量能亦不大，均指向央行对市场资金的水位调控稳健。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为29亿台币，至周日累计超额准备为负914亿，加计前期1%的超额准备为225亿台币。
受FED年内将开始缩减购债规模影响，台湾本地其地金融市场连两日动荡加剧，股汇债变动加快，货币市场密切关着外资是否大量汇出等跨市场连动影响。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，亦同于上日；一周拆款利率暂在0.370-0.450%，上日在0.380-0.430%。
**短票利率持平**
在短票市场方面，周五假日前票券商发票量例行增多，资金缺口不小，但银行端买气旺盛，资金供应不成问题，利率则持平上日没有变化。
一位大型票券商交易员指出，虽然本周来票券商在资金调拨上未现窘境，但下周仍是半年报的重要关键一周，银行端各分行冲刺放款有时会出现意想不到的资金缺口，加上部分行库调拨量较大，使得票券商仍对下周资金情势谨慎以对。
30天期短票利率仍以0.69%为主，与上日相同。大区间仍在0.68-0.70%。
台湾央行今日共发行1,555亿台币存单，若相较存单到期金额1,557亿，存单发行余额减2亿台币。
下周央行存单到期总额为9,848.45亿台币，到期量平稳，落点分别为周一3,244.5亿、周二1,259亿、周三334亿、周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。
**债券RP利率下周或有机会靠向区间高位**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致平稳。寿险资金流入基金，令多档基金入市找券，公债与公司债附买回利率大致维持不变。
下周将是6月的最后一个交易周。资金调度人士认为，目前市场宽松的环境大致应能维持不变，附买回利率最多是往交易区间的高位靠拢，利率弹升的机会不大。
〞以目前宽松的环境来看，就算利率有上，也不会太明显。〞一位证券商交易员表示。
另一大型证券商交易员则表示，月底投信会面临赎回卖压，且有不少法人也不做跨月交易，市场资金分配可能不平均，这会让货币市场资金略微紧缩一些。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75。均大致同于上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，也和上日的区间相似。(完) (集体采写 高洁如; 审校 杨淑祯/曾祥进)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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