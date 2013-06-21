更新版 1-台湾货币市场：短率暂时稳定，外资资金流向为下周关注点

* 台股卖超、台币走贬，但尚未交割令资金流动向不明

* 央行下周理监事会前短率料持稳

* 短票量多银行买气亦盛 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 林妙容

路透台北6月21日 - 台湾银行间短率周五稳于既有区间。银行调度人士称，虽然美国联邦储备理事会(美联储/FED)退市谈话令台股大跌、台币趋贬，然而由于交割日未至，外资资金流向仍不明显，将令货币市场影响性延至下周一发酵，届时配合月底最后一周银行放款冲刺，料仍对资金面产生部分影响。

银行资金交易员表示，以本周市场的资金状况看来，多数银行对下周季底效应不甚担心，但QE(量化宽松)退场的效应预期仍对银行端资金有一定影响，除外资可能汇出外，若金融法人暂时撤出债券等金融产品的配置，则将令资金停泊于货币市场，一消一长间整体水位仍料平稳，但个别银行自有资金的流向调整将成为重点。

〞目前看起来影响是不大，但下周看起来还是有变数。〞一位票券商调度人士说。

另一本地银行调度人士指出，下周四(27日)央行将召开第二季理监事会宣布利率决策，市场预期央行的货币政策基调不会改变。且借镜以往经验，央行在召开理监事会前一向希望市场稳定，在没有升息的预期下，料央行下周希望市场短率稳健持于当前区间，利率不致有太大变化。

央行的冲销力道近来也以稳定为主，存单发行量均与到期量相差极微，委托代理行回收隔夜资金的量能亦不大，均指向央行对市场资金的水位调控稳健。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为29亿台币，至周日累计超额准备为负914亿，加计前期1%的超额准备为225亿台币。

受FED年内将开始缩减购债规模影响，台湾本地其地金融市场连两日动荡加剧，股汇债变动加快，货币市场密切关着外资是否大量汇出等跨市场连动影响。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，亦同于上日；一周拆款利率暂在0.370-0.450%，上日在0.380-0.430%。

**短票利率持平**

在短票市场方面，周五假日前票券商发票量例行增多，资金缺口不小，但银行端买气旺盛，资金供应不成问题，利率则持平上日没有变化。

一位大型票券商交易员指出，虽然本周来票券商在资金调拨上未现窘境，但下周仍是半年报的重要关键一周，银行端各分行冲刺放款有时会出现意想不到的资金缺口，加上部分行库调拨量较大，使得票券商仍对下周资金情势谨慎以对。

30天期短票利率仍以0.69%为主，与上日相同。大区间仍在0.68-0.70%。

台湾央行今日共发行1,555亿台币存单，若相较存单到期金额1,557亿，存单发行余额减2亿台币。

下周央行存单到期总额为9,848.45亿台币，到期量平稳，落点分别为周一3,244.5亿、周二1,259亿、周三334亿、周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。

**债券RP利率下周或有机会靠向区间高位**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致平稳。寿险资金流入基金，令多档基金入市找券，公债与公司债附买回利率大致维持不变。

下周将是6月的最后一个交易周。资金调度人士认为，目前市场宽松的环境大致应能维持不变，附买回利率最多是往交易区间的高位靠拢，利率弹升的机会不大。

〞以目前宽松的环境来看，就算利率有上，也不会太明显。〞一位证券商交易员表示。

另一大型证券商交易员则表示，月底投信会面临赎回卖压，且有不少法人也不做跨月交易，市场资金分配可能不平均，这会让货币市场资金略微紧缩一些。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75。均大致同于上日。