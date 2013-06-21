欧洲金融：银行业联盟未取得进展--OECD首席经济学家

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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路透罗马6月21日 - 经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)周五表示，欧洲银行业联盟没有取得进展，这是一个严重的问题。
“银行业联盟没有推进，这非常严重，”Pier Carlo Padoan在意大利罗马一次会议的间隙表示。
“当然在联合监管方面有进步，但如果没有集中的危机解决机制予以支持，联合监管的有效性非常有限，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。