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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 17:56 BJT

欧洲金融：银行业联盟未取得进展--OECD首席经济学家

路透罗马6月21日 - 经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)周五表示，欧洲银行业联盟没有取得进展，这是一个严重的问题。

“银行业联盟没有推进，这非常严重，”Pier Carlo Padoan在意大利罗马一次会议的间隙表示。

“当然在联合监管方面有进步，但如果没有集中的危机解决机制予以支持，联合监管的有效性非常有限，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)

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