重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月17日-6月21日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周即期微幅贬值，继续维持震荡走势，与本周美元指 数强势下中间价连续四天走贬不甚匹配，主因半年末因素、20号文购汇需求以及企业利润汇 回等购汇因素叠加，冲销企业结汇需求以及国内资金面奇紧而带来的结汇压力。随着下周临 近月末，相关因素仍在持续集中发酵，市场料维持震荡走势，价格区间仍在6.12-14元之间 几率较高，而市场对人民币升值预期是否有反转的可能值得关注。 公开市场操作: * 紧绷的银行间资金面本周更是陷入空前惨烈的境地，不过中国央行仍铁定心肠不援手 ，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。 从操作连续 性的角度考虑，受访人士预期下周公开市场操作仍将延续端午假期后的基调。但年中效应、 企业分红等因素叠加，资金供需失衡严重性仍可能加剧，苦苦挣扎的机构对于央行动用逆回 购或SLO等工具放水的热盼并未完全熄灭。而对于调降存款准备金率，他们普遍认为短期料 难推出。 债市: * 银行间债市现券银行间债市现券当周收益率大涨，短端涨幅更大致曲线趋平坦。市场 人士指出，周内流动性显紧持续困扰着市场，机构抛压较重，带动现券收益率涨势连连；虽 然最后一个工作日，资金稍显缓和迹象，然市场预期依旧谨慎。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周跟随飞涨的货币市场资金价格一路飙升，其中三个月左右 票据价格攀至年息13%-14%附近，六个月品种则在10%左右，长短期限利率出现倒挂。交易员 预计，季末前一周资金面预计难有明显缓和，转贴利率有望继续维持高位。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计大跌4.1%，创四个月来最大单周跌幅，受国内资金 面空前紧张及QE将逐步退出等国内外多重利空因素拖累。不过有分析人士认为，由于短线累 计跌幅已大，不排除后续反弹动能或逐渐释放。 期市: * 沪铜 当周在时隔一个半月后再度击穿5万关口，美联储收紧政策预期，国内资 金面紧张，以及需求的持续疲弱等内外因素的共同拖累，令沪铜破位下行。主力1310合约收 报49,650元，较上周收盘下跌4.62%。 黄金: * 上海黄金期价本周大跌至2010年4月以来新低，美联储主席贝南克表示年内或缩减量 化宽松规模，令市场对流动性收紧的预期升温，国内外金价应声大跌。上海黄金期货主力13 12合约 本周下跌6.39%，至每克261.30元人民币。(完) (整理 康熙泽/李宏薇/尹嫄婷/曹魏浩/丁琦/李文科; 审校 曾祥进)