中国经济：审计发现逾16亿元节能等项目资金被挤占冒领--新华

路透北京6月21日 - 中国通过补贴等种种方式积极推动节能环保，但根据国家审计署的最新审计结果，有348个项目单位挤占挪用、虚报冒领相关资金16.17亿元人民币，占审计资金额的2.6%。

“102个项目单位编造虚假申报材料，套取、骗取相关资金5.56亿元；29个项目单位挤占、挪用相关资金2.26亿元用于生产经营、业务经费等支出。。”新华社周五报导援引审计结果称，还有217个项目单位以“报大建小”、重复申报等方式违规获得相关资金8.35亿元.

报导指出，2011-12年中央财政预算共安排本级和转移支付给天津、河北等18个省份能源节约利用、可再生能源和资源综合利用节能环保类三个款级科目资金818.83亿元，涉及8,328个项目。2012年11月至2013年3月，审计署对其中5,044个项目进行了审计，涉及资金621.09亿元。

而在审计指出上述问题后，有关地方部门和项目单位已将被挤占挪用的资金归还原资金渠道2.05亿元，收回被套取骗取的资金2.14亿元。审计向司法机关移送案件线索29起，涉案人员41人，目前正在依法查处之中。

近两年来，中国中央财政不断加大投入力度，通过以奖代补、补贴终端消费者等方式支持地方和企业实施资源能源节约利用项目，鼓励居民购买节能产品，在引导、促进节能环保政策措施落实方面发挥了积极作用。