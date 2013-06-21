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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 18:43 BJT

日本金融：政府可能追加预算来缓和消费税上调对经济的冲击--官员

路透东京6月21日 - 政府消息人士周五表示，日本政府可能在当前财年编制追加预算，来缓和明年计划中的消费税上调对经济的冲击。日本当前财年将于明年3月结束。

尽管一名政府官员告诉路透，追加预算“完全无法避免”，但额外支出或使得日本政府改善财政状况的工作变得复杂。

因此政府将寻求通过使用预算储备金来限制额外借款，包括上个财年高出预期的税收约1万亿(兆)日圆(约合102.0亿美元)。

其他几位要求匿名的政府官员称，执政联盟关于有必要追加预算支出的共识日益增强。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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