日本金融：政府可能追加预算来缓和消费税上调对经济的冲击--官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透东京6月21日 - 政府消息人士周五表示，日本政府可能在当前财年编制追加预算，来缓和明年计划中的消费税上调对经济的冲击。日本当前财年将于明年3月结束。
尽管一名政府官员告诉路透，追加预算“完全无法避免”，但额外支出或使得日本政府改善财政状况的工作变得复杂。
因此政府将寻求通过使用预算储备金来限制额外借款，包括上个财年高出预期的税收约1万亿(兆)日圆(约合102.0亿美元)。
其他几位要求匿名的政府官员称，执政联盟关于有必要追加预算支出的共识日益增强。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。