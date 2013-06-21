版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 18:51 BJT

东南亚股市：多数市场下跌，印尼股市周线表现垫底

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    416.26      1.33     +0.32     -1.85    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3124.45     -8.81     -0.28     -1.35   3167.08
 马来西亚                           1755.85     -6.49     -0.37     +3.96   1688.95
 泰国                               1400.50     -1.69     -0.12     +0.62   1391.93
 印尼                               4515.37   -114.62     -2.48     +4.60   4316.69
 菲律宾                             6182.17   -144.50     -2.28     +6.36   5812.73
 越南                                498.84     -0.67     -0.13    +20.57    413.73
  (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐