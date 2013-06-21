东南亚股市：多数市场下跌，印尼股市周线表现垫底

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 416.26 1.33 +0.32 -1.85 424.10 数 新加坡 3124.45 -8.81 -0.28 -1.35 3167.08 马来西亚 1755.85 -6.49 -0.37 +3.96 1688.95 泰国 1400.50 -1.69 -0.12 +0.62 1391.93 印尼 4515.37 -114.62 -2.48 +4.60 4316.69 菲律宾 6182.17 -144.50 -2.28 +6.36 5812.73 越南 498.84 -0.67 -0.13 +20.57 413.73 (完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。