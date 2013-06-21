马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低点，斋月需求限制了跌幅

路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至一周低点，尾随全球市场跌势。不过需求增加和马币疲弱带来支撑限制了跌幅。

因美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划缩减经济刺激规模，导致股市和大宗商品市场大幅下滑，投资者亦不愿持有棕榈油期货部位。

不过基本面利多，马来西亚6月1-20日棕榈油出口较上月同期增加16%，缩减了棕榈油期货的周线跌幅，较上周仅下滑了1马币。

“今日主要是受海外因素影响。全球市场均下滑，这对毛棕榈油造成很大影响，交易商亦藉此抛售和进行整理。”吉隆坡一外资商行的交易商说道。

“不过短期看该市场仍受到支撑，斋月需求仍强劲。”该交易商说道。

指标9月合约 下滑1%，收报每吨2,438马币。稍早价格曾跌至2,421，为6月14日以来最低。

整体成交量报24,029口，低于以往的均量35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 张涛)