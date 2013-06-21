版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 18:56 BJT

全球贵金属：6月20日SPDR黄金持仓量与iShares白银持仓量均下跌

路透6月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三减少0.42%。同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下降0.15%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 32,001,564.7 6月20日 32,136,872.9 6月19日 -135,308.2 -0.42%

iShares 320,990,547.5 6月20日 321,473,111.5 6月19日 -482,564.0 -0.15%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐